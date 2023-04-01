تعرّف على قصة الشاب اليمني الذي انتحل صفة طبيبة

كشفت تقارير صحفية عن أحد أكثر قضايا النصب غرابة في الدول العربية بعد أن نجح شاب يمني في انتحال صفة طبيبة على مدار سنوات وقيامه بممارسة الطب وتقديم الخدمات الطبية لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا قبل أن تكتشف سلطات كوالالمبور حقيقة الأمر وتقوم بإحالته للقضاء ومن ثم يتم ترحيله إلي العاصمة اليمنية عدن.

كما كشفت تقارير عن قيام المتهم بعمليات نصب واحتيال على اليمنيين المقيمين في ماليزيا وحصل من أحدهم على مبلغ 100 ألف دولار كما كرر نفس الجريمة مع أكثر من شخص.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فقد أعلنت الداخلية اليمنية ضبط المدعو أدهم فيصل خليل المتهم بالاحتيال وانتحال صفة طبيبة نساء ودبلوماسية بريطانية باسم “مي العيني” بوثائق مزورة استخدمها في كوالالمبور منذ سنوات.

كما تورط المتهم في فضائح وقضايا تزوير وابتزاز مسؤولين يمنيين وعرب فى ماليزيا.

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