كذبة نيسان 2023.. قصة الاحتفال الساخر وأشهر الكذبات التي صدقها كثيرون

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يستقبل الملايين اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان 2023 بحذر وترقب، خشية من خبر أو موقف يصيبهم بالقلق والرعب.

ومنذ 455 عاماً يعد مطلع شهر أبريل/ نيسان فرصة لنصب الفخاخ وتبادل المقالب، ويشارك فيها أفراد وشركات عالمية.

وفي دول عدة يعد أول أبريل/نيسان يومًا طويلاً يتم فيه لعب الحيل المختلفة، وقت يشارك فيه الأبناء والآباء في التخطيط للمقالب، كما تطلق الشركات منتجات غير عملية أو لا تصدق من أجل متعة اليوم، وتطبع الصحف عناوين لا تصدق تخدع القراء.

أصل كذبة أبريل

لا أحد يعرف بالضبط كيف بدأ التقليد، ولكن هناك الكثير من الناس الذين يستمتعون بهذا اليوم الخفيف ويسعدون بالحفاظ على التقليد على قيد الحياة.

ويعتقد كثيرون أن “كذبة أبريل” تقليد أوروبي، ويصنف من يصدق هذه الشائعات اسم “ضحية كذبة أبريل”، ورجحت بعض الآراء أن أصل هذا اليوم هو أن الكثير من مدن أوروبا ظلت تحتفل بمطلع العام في الأول من أبريل، وبدأت هذه العادة في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 1564م وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس/ آذار وينتهي في الأول من أبريل بعد أن يتبادل الناس هدايا عيد رأس السنة.

ثم جاء البابا غريغوري الثالث عشر بنهاية القرن السادس عشر وعدّل التقويم ليبدأ العام في 1 يناير/ كانون الثاني، وتبدأ احتفالات الأعياد من 25 ديسمبر/ كانون الأول، وأطلق الناس على من ظلوا يحتفلون حسب التقويم القديم تعليقات ساخرة لأنهم يصدقون “كذبة أبريل”.

لكن “قصص كانتربري” للكاتب جيفري شوسر انقضت هذه النظرية وقالت إن حكايات “كذبة أبريل” تعود للقرن الرابع عشر وقبل قدوم البابا غريغوري الثالث عشر.

وربما كان للكنيسة الكاثوليكية دور في جلب يوم “كذبة أبريل” إلى الواجهة في وقت مبكر من التاريخ، وفقا لعالم الفلكلور الأمريكي جاك سانتينو، حيث قال لصحيفة “واشنطن بوست”، إن “عيد الحمقى” الذي يشبه الكرنفال أقيم في الأصل في فرنسا وإنجلترا في العصور الوسطى في الأول من يناير، لكنه تم حظره بحلول القرن الخامس عشر.

وأضاف سانتينو الذي كتب كتاب “في جميع أنحاء العام: الإجازات والاحتفالات في الحياة الأمريكية”، أن العطلة استمرت لمئات السنين، مشيرًا إلى أنه بحلول القرن التاسع عشر، أصبح يوم كذبة أبريل دعامة أساسية للثقافة الأمريكية.

كذبة أبريل 2023.. المقالب تتنوع في العالم

ووفقا لموسوعة الفولكلور الأمريكي، قال الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين: “الأول من أبريل هو اليوم الذي نتذكر فيه 364 يومًا الأخرى في العام”.

في بريطانيا، يمكن ممارسة المقالب والحيل حتى ظهر يوم 1 أبريل فقط، لكن بعد منتصف النهار يتوقف الجميع عن الحيل ويبدأون في توضيح وكشف مقالبهم.

في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمناطق الناطقة بالفرنسية في كندا وسويسرا، يُعرف تقليد الأول من أبريل باسم “أبريل فيش”، ومن المقالب الشائعة محاولة لصق سمكة ورقية على ظهر الضحية دون أن يلاحظها أحد.

وتنشر بعض الصحف والقنوات التلفزيونية والشركات المعروفة أخبارًا كاذبة لخداع الناس في 1 أبريل.

أشهر الكذبات في العام

كان أحد أقدم الأمثلة على (كذبة أبريل) ذلك في عام 1957 عندما بث برنامج على BBC ، القناة التلفزيونية الوطنية في المملكة المتحدة، تقريرًا عن كيفية نمو معكرونة السباغيتي على الأشجار.

وأظهر الفيلم عائلة في سويسرا تجمع المعكرونة من الأشجار وخدع الكثير من الناس ليصدقوها، لأن البريطانيين في الخمسينيات لم يأكلوا الكثير من المعكرونة ولم يعرف الكثيرون كيف يتم صنعها.

في عام 2008 تمكنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) من خداع جمهورها مرة أخرى بمقطورة Miracles of Evolution ، والتي يبدو أنها تُظهر بعض طيور البطريق الخاصة التي استعادت القدرة على الطيران.

ونشرت صحيفتان في المملكة المتحدة، “الديلي تلغراف وديلي ميرور “، “القصة المهمة” على صفحاتهما الأولى.

في يوم كذبة أبريل 1998، أعلنت سلسلة مطاعم هامبرغر الأمريكية “برجر كنج” أنها صنعت “همبرغر أعسر”.

أوضح إعلان “المنتج الجديد” أن جميع المكونات قد تم تدويرها 180 درجة بحيث تكون أكثر راحة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في التقاطها وتناولها.

في اليوم التالي، اعترف برجر كنج أن هذا الإعلان كان خدعة، لكنه قال إن آلاف العملاء ذهبوا إلى المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة لطلب برجر أعسر.

هل تقلل كذبة أبريل التوتر أم تزيده؟

يؤكد عشاق يوم كذبة أبريل أنه يشجع على المرح والضحك، ووجدت إحدى الدراسات أنه يقلل من التوتر وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا.

يشير أشخاص آخرون إلى أنه يمكن أن يكون له عواقب سلبية، مثل الارتباك أو القلق أو إضاعة الوقت والموارد.

على سبيل المثال، قال متحدث باسم حديقة حيوان دبلن في أيرلندا، إن الموظفين “فقدوا روح الدعابة” بعد أن تلقوا أكثر من 100000 مكالمة تطلب أسماء مخترعة، كان المتصلون ضحايا لخدعة هاتفية، واتصلوا بحديقة الحيوان بعد تلقي رسالة نصية تشجعهم على إجراء المكالمة، وفقا لموقع “المجلس الثقافي البريطاني”.

في عصر “الأخبار الكاذبة”، غالبًا ما يكون من الصعب في يوم عادي من العام التدرب عندما يتم خداعنا للاعتقاد بشيء غير صحيح، ولكن في يوم كذبة أبريل، يجب أن تكون أكثر يقظة.

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