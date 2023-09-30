المنخفض الجوي “الياس”.. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!

أشار الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوي إلى أن المنخفض الجوي المرتقب Elias والقادم من اليونان إلى لبنان، سيصل قسم منه نحو سواحل سوريا ولبنان بفعالية عالية ومضاعفة على ما كانت عليه صباحاً.

وأوضح الأب خنيصر في منشور له عبر صفحته على فيسبوك:

“بسبب تدفّق الرياح الرطبة الباردة من البحر الأسود نحو تركيا والرياح الرطبة الدافئة من البحر المتوسط نحو جنوب تركيا، سوف يزداد نشاط المنخفض “الياس” Elias المنحرف من اليونان، فوق تركيا، وسيصل قسم منه نحو سواحل سوريا ولبنان بفعالية عالية ومضاعفة على ما كانت عليه صباحاً، اذ من المنتظر ان نكون ضمن سيناريو سيء من حيث غزارة الامطار وكثرة الصواعق وتشكل الفيضانات والسيول وحبات البرَد (جبال غربية وسواحل وسطى وشمالية)، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه، بخاصة في المناطق التي لم تعمل البلديات على فتح المجاري وتنظيف الطرقات، لذلك سنكون معكم، وبتواصل عبر غروبات واتس اب daily weather pro، لنوافيكم قبل وقت بوضع الامطار الغزيرة ومكان تمركزها، تجنباً لأي خطر سيل قد يهدد سلامة المواطنين، لبنان سيواجه Elias اعتباراً من ظهر الاحد وبخاصة من ساعات المساء ولغاية ليل الاثنين وقد يكون السيناريو سيئاً”.