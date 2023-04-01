هادي ينتظر ان يسمع

فيديو
By admin

هادي ينتظر ان يسمع ويحتاج للمساعدة.

مواضيع متعلقة

شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية…

خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا…

فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

admin84974 posts 0 comments
    مواضيع تهمك

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    إخماد حريق داخل شقة في العقيبة

    بالصور.. الدخان الأسود يُغطّي سماء طرابلس

    بالصور: خيرالله ترأس قداس الشعانين في البترون: لن نستسلم…

    التيار” يُعمّم على جمهوره: “لا تتفاعلوا…

    الانقسام اللبناني حيال رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله..…

    1 من 2٬489