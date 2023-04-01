هادي ينتظر ان يسمعفيديو By admin 04/01/2023 شارك هادي ينتظر ان يسمع ويحتاج للمساعدة. View this post on Instagram A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news) مواضيع متعلقة شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية… خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا… فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. فيديولبنانينتظر شارك
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