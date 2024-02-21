مؤشرات نشوب حرب واسعة وشاملة.. مجرد شائعات

أسرار
By moon
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يؤكد رئيس كتلة نيابية أن لا مؤشرات حقيقية لنشوب حرب واسعة وشاملة حتى تاريخه وأن ما يصدر محلياً من افرقاء الداخل هو مجرد شائعات أو تحليلات شخصية غير مبنية على معطيات أكيدة.

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