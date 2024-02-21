مؤشرات نشوب حرب واسعة وشاملة.. مجرد شائعات أسرار By moon 02/21/2024 شارك Join Cedar News Telegram يؤكد رئيس كتلة نيابية أن لا مؤشرات حقيقية لنشوب حرب واسعة وشاملة حتى تاريخه وأن ما يصدر محلياً من افرقاء الداخل هو مجرد شائعات أو تحليلات شخصية غير مبنية على معطيات أكيدة. مواضيع متعلقة معظم القرى الحدودية تخلو من السكان أخبار متداولة عن التمديد للبلديات مرة جديدة سعر الدولار المصرفي 25 ألف ليرة؟ النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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