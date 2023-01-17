احتمال انقطاع بطاقات تشريج “ألفا” و”تاتش” أسرار By admin 01/17/2023 شارك لم تستبعد مصادر مالية معنية بشأن الاتصالات عودة أزمة انقطاع بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع من شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش”. نداء الوطن مواضيع متعلقة لا تقدّم باتجاه إيجاد تسوية للوضع المتأزم في لبنان 01/17/2023 قبض الرواتب: «ابن ست وابن جارية» لدى المصارف 01/17/2023 خشية من ضياع العام الدراسي 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارألفااحتمالانقطاعبطاقاتتشريجوتاتش شارك
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