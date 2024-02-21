وفاة فنانة سورية كبيرةً عن 83 عاما 

توفيت، مساء أمس الثلاثاء، الفنانة السورية ثناء دبسي، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة دبسي في منشور عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي”.

وأضافت: “ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولدت ثناء دبسي في 22 يونيو/حزيران 1941، في مدينة حلب -شمال سوريا- وبدأت رحلتها في التمثيل في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تركت دراستها الثانوية وانتقلت مع شقيقتها ثراء دبسي إلى دمشق، وشاركت الشقيقتان في عروض مسرحية لفرقة مسرح الشعب لدار الكتب الوطنية في حلب.

قدمت ثناء أعمالا تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، أبرزها مسلسل “أولاد القيمرية”، و”الشمس تشرق من جديد”، و”سيرة آل الجلالي”، و”البيت القديم”، و”القناع”، و”بنات العيلة”، وكذلك “عصي الدمع”، “زمن العار”، و”وراء الشمس”، و”رحلة المشتاق”.

وفي المسرح، قدمت ثناء دبسي مسرحية “شيترا” عام 1961، و”مروحة الليدي وندرسير”، و”الأخوة كارامازوف”، و”عرس الدم”، و”زيارة السيدة العجوز”، و”الأشجار تموت واقفة”، ثم توقفت الفنانة السورية عن العمل في المسرح عام 1978، ولأكثر من 22 عاما لتعود في عام 2000 بمسرحية “تخاريف”.

تزوجت ثناء من الممثل والمخرج السوري سليم صبري وأنجبت ريم وثائر وصبري والممثلة يارا صبري.

وقد عانت ثناء من مشكلة صحية في شبكية العين، تحدث عنها زوجها الفنان سليم صبري، الذي قال في حديث لبرنامج تلفزيوني “لا يمكن تخيل مدى صعوبة أن ترى حبيبتك تتألم”، وكشف عن أمنيته أن يتبرع لزوجته بعينه إلا أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق طبيا.

ونعى الفنانة القديرة عدد من الفنانين وجمهورها، الذين اعتبروا وفاتها خسارة كبيرة للدراما السورية.