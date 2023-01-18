كَسَحَت سما المصري وصافيناز.. الراقصة موكا “تتخطى الحدود” وتظهر بأجـرأ بـدلة رقـص

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور الراقصة موكا التي أشعلت الرواد بأجمل صورها ببدلة الرقص، هي التي اشتهرت بمظهرها الجريء، في محاولة إبراز جاذبيتها. متمثلة بصافيناز وسما المصري

تحرص الراقصة موكا، التي لطالما أثارت الجدل بظهورها أمام الجمهور بفساتين جريئة، على إظهار سحر وأنوثة جسدها، الأمر الذي جعلها أمام القضاء منذ أيام قليلة بتهمة نشر الفسق والفجور ومتابعة الفسق. وأكد جمهور كبير أنها تقلد الراقصة صافينازي.، فيديو:

الراقصة موكا اثارت الجدل لكونها الأكثر جرأة في الرقص.