سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

العالم
By admin

ارتفع عدد القتلى الإيرانيين جراء هجوم إسرائيلي على سوريا الجمعة إلى اثنين، فيما شنت إسرائيل هجوما جديدا فجر اليوم الأحد أسفر عن إصابة 5 عسكريين سوريين.
تفصيلا، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.
وقالت الوكالة “أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد”.
كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

سكاي نيوز عربية

مواضيع متعلقة

قصف إسرائيلي على مطار المزة العسكري في دمشق

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة اجتازت الحدود…

هزات أرضية تضرب قارات العالم اليوم الاحد.. بينها دولة عربية

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

admin84974 posts 0 comments
    مواضيع تهمك

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

    الجيش السوري يعلن حصيلة خسائره في هجوم إسرائيلي على محيط…

    وفاة شاب لبناني بقصف روسي على اوكرانيا

    هزة أرضية تضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

    محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز التزامها بمسيرة…

    1 من 639