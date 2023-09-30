مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمديد تمويل الحكومة

‏ فشل مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.

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