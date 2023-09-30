مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمديد تمويل الحكومة

مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمديد تمويل الحكومةالعالم By moon 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram فشل مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل. مواضيع متعلقة وسائل إعلام أمريكية: من المرجح أن يكون إغلاق الحكومة… النواب الأميركي يتجنب إغلاق الحكومة الجزئي بتمويل إضافي… زلـزال قبل قليل بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأمريكيالحكومةالعالمالنوابتمديدتمويلعاجلمجلسيفشل شارك
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