فاجعة زفاف الحمدانية.. فيديو يوثق لحظة تساقط النيران على رؤوس الضحايا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا جديدا يوثق لحظة اندلاع حريق قاعة أفراح “الهيثم” بقضاء الحمدانية.

ويظهر الفيديو المتداول العروسين وهما يؤديان الرقصة الأخيرة، بينما أشعل بعض المدعوين الألعاب النارية، قبل تساقط ألسنة النيران من سقف القاعة، وسط ذهول المدعوين.

كما يظهر الفيديو لحظة اشتعال النيران فوق رؤوس المدعوين، وانتشار ألسنة الدخان الكثيف داخل القاعة، قبل أن تغيب الصورة أمام تمدد النيران والأدخنة في أرجاء القاعة.

كما تداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر شخصًا وهو يلوح بعلامة النصر من أمام حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية، وسط اتهامات لتيارات سياسية بالتورط في كارثة الحريق.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الصحية، صالح ضمد، أن عدد ضحايا حريق الحمدانية وصل إلى قرابة 94 قتيلًا حتى الآن، وبلغ عدد المصابين 101، نصفهم في حالة حرجة.

وقبل يوم، شارك آلاف العراقيين في تشييع عدد من ضحايا حريق الحمدانية، وأظهرت لقطات فيديو مشاركة الآلاف في جنازة الضحايا، وطغى اللون الأسود على ملابس المشيعين.

وتجمّع المئات من المشيّعين في مقبرة قرقوش، البلدة المسيحية الواقعة في سهل نينوى، حول رؤساء الكنائس العراقية الذين رددوا ترانيم باللغتين السريانية والعربية على أرواح الضحايا.