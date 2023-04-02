عبد الساتر في قداس الشعانين: نحن اليوم الذين سنخرج بالزيّاح نعلن التزامنا بالتخلّي وبالمحبّة حتى بذل الذات

لبنان
By cedar

احتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بقدّاس الشعانين ورتبة تبريك أغصان الزيتون في كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة في بيروت، عاونه القيّم العام الخوري جورج قليعاني بحضور عدد من الإكليريكيّين في الأبرشيّة وحشد من المؤمنين.
وبعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة جاء فيها:

“لنتأمّل معًا برمزيّة زيّاح الشعانين، الذي يعتبره البعض للأطفال فقط، بينما هو في الحقيقة اختبار روحيّ نعيشه في كلّ عيد شعانين، وهو صورة عمّا يجب أن تكون حياتنا نحن المسيحيّين. 
فالزيّاح هو أوّلًا خُروج، والخُروج يفترض التخلّي عمّا اعتدنا عليه من أماكن وأشخاص. والخُروج هو أيضًا ملاقاة الجديد مع ما تتضمّنه من تغيير في الذات وقبول للآخر ومن مخاطر أحيانًا. والخُروج هو بالأساس ثقة بالذي نخرج وإيّاه، أي بالربّ يسوع، بأنّه سيكون معنا ويخلّصنا.
والزيّاح هو ثانيًا حركة، إذ نحن نتحرّك فيه وننتقل من مكان إلى آخر. فالحركة هي حياة بينما الجمود هو موت. نحن المسيحيون، نحن جماعة القيامة، جماعة الحياة، جماعة الحركة التي لا تتعب. ومن هنا، لا يستطيع المسيحي أن يكون جامدًا أمام الظلم والجوع والفقر والاستبداد. إنّه مدعوّ إلى أن يتحرّك ويغيّر ويناضل حتى يصير العالم الذي نعيش فيه أكثر إنسانيَّة.
والزيّاح هو أيضًا سير خلف المصلوب. إنّه استعداد وتعهّد بعيش الحبّ المجانيّ، ولو حتى بذل الذات، لأنّ السير خلف ربّنا الذي بذل ذاته حتى النهاية يعني أننا ملتزمون نهجه تجاه كلّ إنسان، أمستحقًّا كان أم غير مستحقّ.
ونحن اليوم الذين سنخرج بالزيّاح نعلن التزامنا بالتخلّي وبالمحبّة حتى بذل الذات وبالتحرّك في مواجهة الجمود”. 

مواضيع متعلقة

شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية…

خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا…

فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..…

وبعد القدّاس الذي خدمته جوقة المدرسة الموسيقيّة الأنطونيّة  – أنطلياس بقيادة الأب فادي طوق الأنطوني، خرج الجميع بزيّاح الشعانين في الشوارع المحيطة بالكاتدرائيّة، هاتفين “هوشعنا! مباركٌ الآتي باسم الربّ”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedar11604 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور.. الدخان الأسود يُغطّي سماء طرابلس

بالصور: خيرالله ترأس قداس الشعانين في البترون: لن نستسلم…

التيار” يُعمّم على جمهوره: “لا تتفاعلوا…

الانقسام اللبناني حيال رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله..…

حكاية زيارة فرنجية الى باريس

1 من 2٬017