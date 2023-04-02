بطائرة سعودي أوجيه.. مضيفتان تتهمان سعد الحريري بالاعـتـداء الجـنـسي في نيويورك

CNN – زعمت مضيفتا طيران أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، على متن طائرته الخاصة، وفقًا لدعوى رفعت في محكمة فيدرالية بنيويورك بأمريكا بتاريخ الـ20 من مارس/ آذار.

المدعيتان حددت اسمائهما في الدعوى بـ”جين دو 1″ و”جين دو 2″، حيث اتهمت الأخيرة الحريري بـ”الاغتصاب الوحشي في مكان العمل” وفقًا لوثائق المحكمة، بالإضافة إلى اتهامات “حالات متعددة بالاحتجاز القسري والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي” من قبل كلا المدعيتين.

وزُعمتا أن الحوادث وقعت في الفترة من 2006 إلى 2009 على متن طائرة سعودي أوجيه، وهي شركة مملوكة للحريري، وفقًا لوثائق المحكمة.

ووفقًا للدعوى، كانت المدعيتان تعملان لصالح شركة سعودي أوجيه، استقالت Doe 1 من وظيفتها في عام 2009، وطُردت Doe 2 وتزعم الدعوى أيضًا أن رئيس الوزراء السابق عرّض كلا المدعيتين “لأجواء يسودها الاتصال الجنسي غير اللائق والإكراه والتحرش والمطالبة بخدمات جنسية”.

ونفى المكتب الإعلامي للحريري الاتهامات في تصريح لشبكة CNN، السبت، ذاكرا أن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”.

وزعم بيان الحريري أيضًا أن هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، حيث أورد أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها”.