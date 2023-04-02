بالصور.. الدخان الأسود يُغطّي سماء طرابلس

لبنان
By cedro

أفادت معلوما6ت، أنّ الدخان الاسود غطى سماء مدينة طرابلس بالقرب من دوار ابو علي، بعدما أحرق محتجون نفايات وإطارات مشتعلة.

لبنان 24

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