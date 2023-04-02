بالصور.. الدخان الأسود يُغطّي سماء طرابلس

بالصور.. الدخان الأسود يُغطّي سماء طرابلسلبنان By cedro 04/02/2023 شارك أفادت معلوما6ت، أنّ الدخان الاسود غطى سماء مدينة طرابلس بالقرب من دوار ابو علي، بعدما أحرق محتجون نفايات وإطارات مشتعلة.لبنان 24 مواضيع متعلقة شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية… خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا… فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأسودالدخانبالصورطرابلسلبنانيغطي شارك
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