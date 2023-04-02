بالصور: خيرالله ترأس قداس الشعانين في البترون: لن نستسلم لليأس مهما عصفت بنا الرياح

إحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بأحد الشعانين وعمت القداديس والزياحات والتطوافات بأغصان النخل والزيتون. وترأس راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار اسطفان في البترون وعاونه خادما الرعية الخوري بيار صعب والخوري فرانسوا حرب في حضور النائب جبران باسيل وعقيلته شانتال وحشد من المؤمنين.





وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى المطران خيرالله عظة قال فيها: “هو شعنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. يا يسوع انت الملك، نستقبلك اليوم في قلوبنا وعائلاتنا، في وطننا ومجتمعنا، نستقبلك كملك خلاصنا، لكن في القلب غصة، نحن محزونون ومتألمون، بائسون ويائسون من مستقبلنا، ونستقبلك كما استقبلك شعبك لأنه كان في الحالة نفسها، ينتظر ملكا مخلصا. ولكن بعد دخول أورشليم، اختفى الشعب لأنه عاد إلى يأسه ورأى أن الملك الذي كان ينتظره ليس هو هو. بينما يسوع ملك المجد يتكلم عن مجد الحياة الثانية لا مجد العالم لأن مجد العالم باطل والناس يبحثون عن مجد العالم فغرقوا في يأسهم. أما نحن يا يسوع فمؤمنون ومقتنعون أننا نستقبلك اليوم بفرح ورجاء”.





أضاف: “لن نستسلم لليأس مهما عصفت بنا رياح هذه الدنيا. رجاؤنا كبير، ونحن في خلال هذا الاسبوع سنحمل معك الصليب، وسنسير معك في درب الجلجلة والآلام حتى الموت على صليب هذا العالم لنستحق معك القيامة. نعم انت قيامتنا، لن نيأس. نحن مؤمنون أن درب الصليب ستنتهي وستنتهي قريبا بالقيامة، قيامتنا وقيامة كل عائلة من عائلاتنا، بقيامة مجتمعنا، وقيامة وطننا لبنان، الوطن الرسالة. لأن هذه الرسالة قد سلمتها انت أيها الرب يسوع إلى كنيستك في أرضك المقدسة وإلى وطننا لبنان وانت أردته وطن رسالة، في العيش الواحد المشترك، في المحبة والسلام، في المصالحة والمصارحة، والحوار الصادق والمحب، في الاحترام المتبادل”.



وتابع: “نحن مؤمنون ومترجون أننا معك، سنقوم ونقيم وطننا إلى حياة جديدة. سنتحمل المسؤولية معا لمستقبل أولادنا وأجيالنا الطالعة فيوقف هجرتهم عن هذا الوطن ويبقون فيه رسل محبة وسلام ومصالحة، أنبياء الرجاء ليس فقط للبنان لكن أيضا للعالم كله”.



وختم:”شعانيننا اليوم تنظر إلى أحد القيامة، إلى مجد القيامة. معك يسوع نحن منتصرون على كل بؤس ويأس وفقر وقهر، أنت خلاصنا، انت ملكنا الحقيقي”.



وبعد القداس،أقيم تطواف حول الكاتدرائية.