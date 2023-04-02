حكاية زيارة فرنجية الى باريس

بقيت زيارة فرنجية لباريس موضع تاويلات وتكهنات عديدة ومختلفة .

وفي المعلومات التي توافرت لـ «الديار» من مصدر سياسي مطلع ان السفيرة الفرنسية ابلغت مؤخرا فرنجية ان هناك تحفظات وهواجس عديدة تطرحها السعودية وهي بحاجة الى اجوبة .

ولفتت الى رغبة فرنسا بمعرفة اجوبته على هذه الهواجس العديدة، فطلب منها مهلة قصيرة لهذه الغاية . وبعد ايام ابلغ فرنجية الجهات الفرنسية ان لديه الاجوبة الكاملة والمفصلة وانه مستعد لعرضها وشرحها للمسؤولين الفرنسيين .

وبناء عليه، حددت باريس موعدا لزيارة فرنجية ولقاء المستشار الرئاسي دوريل في الاليزيه .

وقال المصدر انه حتى الامس لم تتسرب اية معلومات عن نتائج الزيارة، لكنه اشار الى ان فرنجية اطلع الفرنسيين على ما يمكن وصفه ضمانات لكل الهواجس التي تطرحها السعودية حول انتخاب رئيس الجمهورية ومرحلة ما بعد الانتخاب.

ووفقا للاجواء الفرنسية فان باريس عبرت امام اكثر من زائر بانها ماضية في المسار الذي بدأته منذ فترة حول معادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف السفير نواف سلام تشكيل حكومة اصلاحية، لكن مصير حسم هذا السيناريو متعلق بالجواب النهائي للسعودية التي لم تعط حتى الان موقفا قاطعا، رغم طرحها مواصفات غير متطابقة مع فرنجية .

واوضح المصدر ردا على سؤال ان سيناريو انتخاب فرنجية ليس السيناريو الوحيد المطروح، وهناك سيناريوهات اخرى مطروحة . ومن الصعب حسم هذا الامر حاليا .

ورغم قلة المعلومات عن زيارة فرنجية، قالت مصادر مطلعة لـ « الديار» ان مراجع لبنانية وصفت نتائجها بانها غير سلبية، لكنها غير حاسمة في الوقت نفسه.

وفي المعلومات ايضا ان المستشار دوريل ومسؤولين فرنسيين اخرين استقبلوا مؤخرا قبل فرنجية وجنبلاط شخصيات سياسية ونوابا لبنانيين ومنهم مرشحون للرئاسة او موفدون حزبيون.

الديار