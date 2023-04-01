بعد تحريضه ضد الأعياد المسيحية.. مدير ثانوية “الصادق” يعتذر: الرجوع عن الخطأ فضيلة

أعلن مدير عام ثانوية “الصادق” علي أحمد شعيتو، أنه “عطفاً على ما ورد في تعميمنا السابق حول عطلة عيد الفصح، ولما كنّا تربويين ومن دعاة احترام الآخر وتقبله ونؤمن أن لبنان لا يكون إلا بتعايش كل مكوناته، ولما كان الرجوع عن الخطأ فضيلة”.

وقدّم شعيتو الاعتذار من كل من أساء إليه وبالتهنئة “من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفصح”.

وسبق أن أكدت مصادر وزارة التربية لـ”النهار” أنّ “بياناً مسيئاً صادراً عن أحد مدراء المدارس هو قيد المتابعة والمعالجة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة”.

وجاء ذللك بعدما هاجم شعيتو، اليوم السبت، “شركائه المسيحيين”، إذ حرّض في رسالة وجهها إلى أهالي طلاب الثانوية ضد الأعياد المسيحية.

وقال شعيتو في الرسالة: “بكل أسف لم يحملنا شركاؤنا المسيحيون في الوطن في عدم تقديم الساعة ساعة واحدة في شهر رمضان المبارك, وبالرغم من ذلك، مطلوب منا أن نلتزم بأعيادهم المكرّرة في الغرب والشرق، وذلك ما يسمونه زورًا بعطلة الربيع”.

كما أضاف: “فإن هذه الأعياد هي ذاتها أعياد مسيحية مكررة ملزمة وواجبة أما عدم تقديم الساعة ساعة واحدة في شهر رمضان المبارك فهي محرمة”.

وختم مدير عام ثانوية الصادق: “قاتل الله هكذا شركاء في هذا الكيان المصطنع الذي يسمونه لبنان ومفروض على أبنائه مبدأ التعايش وليس العيش المشترك