القرم نوه بخطوة نقابة موظفي اوجيرو تعليق الإضراب ودعا مجلس الوزراء الى الانعقاد فورا لاقرار مطالبهم

لبنان
By cedar

نوه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم في بيانٌ ، ” بخطوة نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” تعليق الإضراب الذي بدأ الأسبوع الماضي معتبرا أنها تنمّ عن العقلانية والمسؤولية التي يتمتع بها الموظفون، بخاصة وأن قطاع أوجيرو يشكّل عصب القطاعات الأخرى لارتباطها به بشكل مباشر، لتتلافى البلاد مع تعليق الإضراب هذا مشاكل كبيرة على الصعد كافة”.

وأعلن مكتب وزير الاتصالات الاعلامي ، ان الوزير القرم ” لطالما اكد ان اي قرار يتعلّق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء”، مشدّداً على أنّه “سيبقى مصرّاً على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة لا سيما وان مطالب الموظفين محقّة”. 

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وحذّر الوزير القرم” من خطورة عدم الالتفات لهذا الملف”، مجدِّداً دعوة مجلس الوزراء” إلى الاجتماع فورًا لأجل إقرار المطالب وتفادي إيقاع هيئة “أوجيرو” في المحظور قبل فوات الأوان”.

وختم البيان: “ويطمئن الوزير القرم موظفي هيئة “أوجيرو” بأنّه سيبقى دائمًا معهم وإلى جانبهم لحلّ هذا الملف”، شاكراً إياهم على” التراجع عن الإضراب”، ومشيراً الى أن” اجتماعًا سيعقد بينه وبين النقابة يوم الإثنين المقبل لوضع خارطة طريق عملية تحيط الملف من  جوانبه كافة”.

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