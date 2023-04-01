أقدم مجهولون على سرقة خط التوتر العالي في محلة عزمان على طول اوتوستراد المنية الدولي مقابل قائمقامية قضاء المنية – الضنية في بلدة دير عمار، ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في البلدة وبلدات مركبتا وعزقي و عيون السمك، حيث يصلها الخط..

وطالب الاهالي بفتح تحقيق لمعرفة هوية الفاعلين و إنزال أشد العقوبات فيهم.

اثر ذلك، أجرى رئيس إتحاد بلديات المنية رئيس بلدية ديرعمار خالد الدهيبي اتصالاً بمصلحة الصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان، وجرى التأكيد على إعادة تركيب بدل الكابلات المسروقة خلال اليومين المقبلين، كي لا تبقى الأحياء والبلدات محرومة من الكهرباء .