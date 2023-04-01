تحرك احتجاجي لأصحاب محطات الطاقة الثلثاء أمام الوزارة

لبنان
By cedar

أكدت رابطة “أصحاب محطات الطاقة في لبنان” في بيان، “المضي في تحركها الاحتجاجي الثلثاء المقبل، الساعة الحادية عشر أمام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بدولرة اسعار المحروقات واعتماد وضع سعر صفيحة البنزين بالدولار على مضخات الوقود في بيع المواد للمستهلك اسوة بالسوبرماركت وباقي القطاعات التجارية، أو ايجاد حلول اخرى منها تفعيل المنصة”.

واعتبرت ان تحركها “مستقل ويهدف الى إعادة تفعيل وتنشيط العمل النقابي المفقود في هذا القطاع”.

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