إطلاق نار فجرا في أبي سمراء.. إليكم ما حصل

لبنان
By cedar

أقدم مجهولون فجرا على إطلاق النار باتجاه محل لبيع الدجاج في أبي سمراء بطرابلس، ثم فروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت المعلومات.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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المصدر: لبنان 24

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