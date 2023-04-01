إطلاق نار فجرا في أبي سمراء.. إليكم ما حصل

أقدم مجهولون فجرا على إطلاق النار باتجاه محل لبيع الدجاج في أبي سمراء بطرابلس، ثم فروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت المعلومات.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

المصدر: لبنان 24