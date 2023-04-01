إطلاق نار فجرا في أبي سمراء.. إليكم ما حصل

إطلاق نار فجرا في أبي سمراء.. إليكم ما حصللبنان By cedar 04/01/2023 شارك أقدم مجهولون فجرا على إطلاق النار باتجاه محل لبيع الدجاج في أبي سمراء بطرابلس، ثم فروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت المعلومات.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. مواضيع متعلقة شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية… خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا… فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..… المصدر: لبنان 24 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إطلاقإليكمسمراءلبنان شارك
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