باريس تسعى لـ«تعهدات» من فرنجية.. «تحفظات إقليمية» ومعارضة مسيحية في طريقه

الوزير السابق سليمان فرنجية (رويترز)

السرق الاوسط – ميشال أبو نجم

تقول مصادر على علم بالاتصالات التي تدور في باريس بشأن معركة الرئاسة اللبنانية، إن ما تروج له بعض وسائل الإعلام اللبنانية من أن ورقة الوزير السابق سليمان فرنجية «احترقت» فرنسياً، لا يتطابق مع الواقع.



ووفق المعلومات التي توافرت أمس، فإن الغرض من زيارة فرنجية الأخيرة هو «التفاهم معه» حول ما يمكن أن يتقدم به من «تعهدات» بشأن مسائل رئيسية، تتناول اللاجئين السوريين، وضبط الحدود، والعمل بمضمون الأجندة الإصلاحية السياسية والاقتصادية.



كما تريد باريس أن تعرف ما الذي يستطيع فرنجية أن يحصل عليه من «حزب الله» ومن الرئيس السوري بشار الأسد في موضوعي اللاجئين وترسيم الحدود بما فيها البحرية.



وتسعى فرنسا إلى معرفة الأسباب التي تجعل فرنجية يعتقد أن بإمكانه أن يحصل من «حزب الله» وسوريا على ما لم يعطه هذان الطرفان للرئيس السابق ميشال عون.



وحول قدرة باريس على النجاح في مسعاها، تشير المصادر إلى أنه لا إجابات قاطعة؛ لأن ثمة «منطقة رمادية» تتناول تحفظات إقليمية، إلى جانب رفض «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، أكبر حزبين مسيحيين وصول فرنجية للرئاسة، الذي يراهن على «كاسحة الألغام الفرنسية».