تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين دعت الى عدم قبض الرواتب

دعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” الى عدم قبض الرواتب حتى الاسبوع المقبل.

وقالت في بيان: “لا تقبضوا رواتبكم بانتظار إستخلاص الموقف الصائب الواجب اتخاذه، والذي يجب أن يكون بمقدار الهجمة التي نتعرض لها، ويكون هدفها المباشر السلطة التنفيذية ووزارة ماليتها يوم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.

اضافت: “لا تقبضوا رواتبكم، ولنعتبر أن آخر هذا الشهر هو الجمعة المقبل، وفي المقابل المطلوب منكم القليل من التضحيات لصون لقمة عيشكم، وأنتم دوما ما كنتم إلا في مقدمة الصفوف، وما النصر إلا صبر ساعة”.