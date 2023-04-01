تحذير من التوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية

إقتصاد
By cedar

حذرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، من التوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة، اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة  أسوة بموظفي الادارة العامة.

وقالت في بيان: “في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ومعاناة الموظفين في المستشفيات الحكومية، وسط الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتفاجأ اليوم بصرف رواتب هؤلاء الموظفين على سعر صيرفة ٩٠ الف للدولار الواحد، مما جعلهم يخسرون اكثر من نصف رواتبهم، هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون حياتهم في سبيل خدمة المرضى، لا يلقون من يعالجهم في مرضهم ومساعدتهم في معيشتهم لضعف التقديمات الاجتماعية والرواتب الضئيلة التي يتقاضونها”.

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أضافت: “من هنا جئنا بهذا البيان التحذيري، وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، أنه اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة ومعاملتنا كالادارة العامة، فإننا سنضطر أسفين للتوقف عن العمل في المستشفيات الحكومية كافة”.

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