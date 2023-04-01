لجنة متابعة أوضاع موظفي الإتصالات والملحقين في أوجيرو: لشمولنا في أي قرار تتخذه الحكومة

إقتصاد
By cedar

عقدت لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة اوجيرو، اجتماعا طارئا تدارس خلاله المجتمعون ما وصلت اليه احوال موظفي القطاع العام وبخاصة وضع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين منهم في هيئة اوجيرو.
 
وأصدر المجتمعون بيانا نوهوا فيه ب”الاضراب الناجح الذي نفذه موظفو هيئة اوجيرو”، معلنين “التضامن مع مطالبهم المحقة”.
 
واعتبروا ان “حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ”، داعين الى ان “يتم شمل موظفي وزارة الإتصالات في اي قرار سوف تتخذه الحكومة في أول اجتماع لها، أسوة بزملائهم في هيئة اوجيرو وبالتزامن معهم. إذ لا يصح ان يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد. وان كان لا بد من الإضراب للحصول على الحد الأدنى من الحق في العيش الكريم، موظفو وزارة الإتصالات سوف يحذون حذو موظفي هيئة اوجيرو”.

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