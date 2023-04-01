لجنة الشفافية في بلدية صيدا أعلنت تسعيرة اشتراكات المولدات عن آذار

أعلنت لجنة الشفافية في بلدية صيدا، في بيان، ان “اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التزموا بالتعرفة الموحدة للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر آذار وهي 371, 36 ل.ل عن كل كيلوواط ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعة يصبح سعر الكيلو 43000 عن كل كيلوواط ساعة تغذية المبنية على اساس سعر وسطي للدولار 675, 98ل.ل. للمشتركين بالعدادات بسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 365,000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و565,000ل.ل لقدرة 10أمبير ويضاف 200,000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي”.



وشددت على “إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، والحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلوواط، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة والمجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى”.



وأشارت اللجنة إلى أنه “في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. وبناء لاتفاق اللجنة مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الأخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما وستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.