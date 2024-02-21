موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب لبنان By cedro 02/21/2024 شارك Join Cedar News Telegram أعلن موظفو وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيا في وزارة السياحة لحين تحقيق مطالبهم وذلك باقرار الحكومة المساواة واعطائهم حقوقهم المستحقة. مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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