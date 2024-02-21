موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

لبنان
By cedro
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أعلن موظفو وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيا في وزارة السياحة لحين تحقيق مطالبهم وذلك باقرار الحكومة المساواة واعطائهم حقوقهم المستحقة.

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