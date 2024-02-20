عبود كلف الحجار بمهام النائب العام التمييزي ودكروب برئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

لبنان
By cedar
Join Cedar News Telegram

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قرارا كلف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار القيام بمهام النائب العام التمييزي اعتبارا من 23 الشهر الحالي، خلفا للقاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد في 22 شباط الحالي.

مواضيع متعلقة

خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش”

موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟

وكذلك، قرر القاضي عبود تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفا للقاضي ماجد مزيحم، الذي أحيل على التقاعد.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedar 17469 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

لبنان

نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

لبنان

وفاة اعلامي لبناني كبير

لبنان

توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

لبنان

“صوت قوي”.. هذا ما حصل فوق الضاحية!

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال…

عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

تحريك قضية اختلاس مليوني دولار بسفارة لبنان في قطر

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم…

في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

1 من 3٬702