نبيه جورج الوادي مفقود.. هل تعرفون مكانه؟

لبنان
By cedro
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

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البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– نبيه جورج الوادي (من مواليد عام 1994، لبناني)

الذي غادر، بتاريخ 12-2-2024، منزل ذويه الكائن في محلّة الدّكوانة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الدّكوانة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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cedro 36203 posts 0 comments
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