مشاركة لبنانية في مؤتمر تربوي في الهند.. غازي: قطاع التربية سيبقى واحة أمل وتطور

شارك منسق دراسات بعلبك – الهرمل الدكتور وسام غازي ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي، في دورة تدريبية بعنوان “التربية الدامجة” تطبيق التربية الدامجة في لبنان، بدعوة من سفارة الهند في لبنان، ومن تنظيم معهد NITTTR للتعاون الإقتصادي والتقني الهندي التابع لوزارة الخارجية الهندية، أقيمت في مقر المعهد في مدينة بوبال في الهند، برعاية واشراف الحكومة الهندية.



ولفت الدكتور غازي في كلمة الى “أن مشاركة لبنان بدورة التربية الدامجة جاءت بالتعاون بين معظم القطاعات التربوية، في وقت حل فيه المشروع المقدم في المرتبة الثالثة من بين 15 دولة مشاركة في الهند”.



وإذ شكر السفارة الهندية على دعوتها والجهة المنظمة على جهودها، اكد غازي “ان قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان سيبقى صامدا وسيستمر واحة أمل وتطور، وما تقوم به وزارة التربية بتوجيه من وزير التربية القاضي عباس الحلبي يصب في هذا الاطار رغم الأزمات الصعبة التي نمر بها، وانعكاساتها السلبية على أوضاع المؤسسات التربوية كافة”.

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