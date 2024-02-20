مشاركة لبنانية في مؤتمر تربوي في الهند.. غازي: قطاع التربية سيبقى واحة أمل وتطور

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

شارك منسق دراسات بعلبك – الهرمل الدكتور وسام غازي ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي، في دورة تدريبية بعنوان “التربية الدامجة” تطبيق التربية الدامجة في لبنان،  بدعوة من سفارة الهند في لبنان، ومن تنظيم معهد NITTTR  للتعاون الإقتصادي والتقني الهندي التابع لوزارة الخارجية الهندية، أقيمت في مقر المعهد في مدينة بوبال في الهند، برعاية واشراف الحكومة الهندية.
 
ولفت الدكتور غازي في كلمة الى “أن مشاركة لبنان بدورة التربية الدامجة جاءت بالتعاون بين معظم القطاعات التربوية، في وقت حل فيه المشروع المقدم في المرتبة الثالثة من بين 15 دولة مشاركة في الهند”.
 
وإذ شكر السفارة الهندية على دعوتها والجهة المنظمة على جهودها، اكد غازي “ان قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان سيبقى صامدا وسيستمر واحة أمل وتطور، وما تقوم به وزارة التربية بتوجيه من وزير التربية القاضي عباس الحلبي يصب في هذا الاطار رغم الأزمات الصعبة التي نمر بها، وانعكاساتها السلبية على أوضاع المؤسسات التربوية كافة”.

مواضيع متعلقة

خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش”

موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedro 36203 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

لبنان

نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

لبنان

وفاة اعلامي لبناني كبير

لبنان

توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

لبنان

“صوت قوي”.. هذا ما حصل فوق الضاحية!

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال…

عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

تحريك قضية اختلاس مليوني دولار بسفارة لبنان في قطر

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم…

في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

1 من 3٬702