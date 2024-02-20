إنهيار التربة يهدد مبنيين في الشرحبيل في بقسطا ورئيس البلدية يدعو القاطنين الى الإخلاء

لبنان
By moon
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الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع، تسببت بإنهيار التربة في منطقة الشرحبيل في بقسطا، ما أدى الى إنهيار حائط دعم نتج عنه تهديد مبنيين سكنيين.

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وسريعا حضر رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر مع شرطة البلدية، للإطّلاع على الوضع حيث إستدعوا مهندسين من التنظيم المدني للكشف على المبنيين وتقييم وضعهما الفني، فيما تمّ التواصل مع محافظ لبنان الجنوبي لإطلاعه على حيثيات الموضوع.

وبعد الكشف الفني الاوّلي للمهندسين ومراجعة المحافظ، أصدر رئيس بلدية بقسطا تبليغاً بإخلاء السكان فوراً حفاظاً على السلامة العامة، مؤكداً ان البلدية ستتابع هذا الموضوع مع الفريق الهندسي للبدء بإجراءات تدعيم المبنيين وعودة السكان.

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