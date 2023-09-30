العراق: ارتفاع عدد قتلى حريق الحمدانية إلى 107خبر عاجل By moon 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram دائرة صحة نينوى في العراق: ارتفاع عدد قتلى حريق الحمدانية إلى 107 مواضيع متعلقة عاجل: قصف إسرائيلي على أهدافا داخل الأراضي السورية عاجل: 3 قتلى وفقدان 18 شخصا إثر انهيار منجم ذهب في… وصول 100 ألف من أرمن كاراباخ إلى أرمينيا مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. ارتفاعالحمدانيةحريقعاجلقتلىالعراق شارك
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