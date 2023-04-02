دونالد ترامب: محامي الرئيس الأمريكي السابق يقول إنه “يستعد للمعركة” في جلسة محكمة نيويورك

Getty Images أقيمت الحواجز خارج مكاتب المدعي العام في مانهاتن تحسبا لتوجيه الاتهام إلى دونالد ترامب

قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه “يستعد للمعركة” قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى مدينة نيويورك من منزله في مار إيه لاغو يوم الاثنين لمواجهة اتهامات تتعلق بمدفوعات مالية لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.

ثم يخطط ترامب للعودة إلى فلوريدا بعد جلسة المحكمة، حيث سيتحدث إلى أنصاره.

وواصل ترامب إنكار ارتكاب أي مخالفات.

ووعد محاميه، جو تاكوبينا، بمحاربة أي تهم ضد الرئيس السابق بقوة.

وقال تاكوبينا لبرنامج هذا الأسبوع على شبكة “إيه بي سي” الأمريكية يوم الأحد:”سيكون مستعداً لهذه المعركة”.

وأضاف: “نحن جاهزون لهذه المعركة. وأنا أتطلع إلى المضي قدماً في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن لتبرئته”.

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب سيواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري بأكثر من 130 ألف دولار كرشوة قدمها إلى ستورمي دانيلز في عام 2016 في محاولة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية مزعومة بينهما.

ماذا سيحدث مع ترامب عندما يمثل أمام المحكمة؟

وقالت مصادر مطلعة على القضية لوسائل إعلام أمريكية إن الرئيس السابق متهم بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى – وهي جناية بموجب القانون الأمريكي.

ولا تزال تفاصيل التهم طي الكتمان. وقال تاكوبينا إنه لم يطلع على الاتهامات بعد.

وبحسب ما ورد، فقد التقى ترامب بمستشاريه وفريقه القانوني للتخطيط للدفاع عنه قبل رحلته إلى نيويورك يوم الاثنين.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون لقناة “سي بي إس” الأمريكية، إن الرئيس السابق سيرافقه أفراد من الخدمة السرية الأمريكية في طريقه إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن يسلم نفسه للسلطات يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي الأمريكي (19:15 بتوقيت غرينتش) في مانهاتن.

وسيرأس القاضي خوان ميرشان المحاكمة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال محاميه إن محكمة مانهاتن ستغلق بعد الظهر لحضور جلسة استماع ترامب. ومن المحتمل ألا يتم تقييد يدي الرئيس السابق، لكن محاميه تاكوبينا أضاف أن التفاصيل الأخرى للمحاكمة تظل غامضة.

وقال تاكوبينا:”هذا أمر غير مسبوق… أنا لا أعرف ما أتوقع رؤيته”.

وأضاف:”ما آمله هو أن ندخل ونخرج من هناك بأسرع ما يمكن. وأتمنى أن تكون المحاكمة نموذجية، حيث وضعنا جدولاً زمنياً لتقديم التماسات لنمضي قدماً”.

كان مسؤولو إنفاذ القانون – بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط محكمة مدينة نيويورك والخدمة السرية – يستعدون ليوم الثلاثاء. وبحسب ما ورد كثفت شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية تحسباً لأي احتجاجات في جميع أنحاء المدينة.

AFP اجتمع أنصار دونالد ترامب خارج مارالاغو في عطلة نهاية الأسبوع قبل توجيه الاتهام إليه

وكان من المقرر عقد مسيرة لترامب مع النائبة الجمهورية في مجلس النواب مارجوري تايلور غرين ظهر الثلاثاء في نيويورك، داعية المؤيدين للانضمام إلى “الاحتجاج السلمي” ضد لائحة الاتهام.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، من المقرر أن يعود ترامب إلى مار إيه لاغو في فلوريدا بعد جلسة الاستماع، حيث قال إنه سيلقي خطاباً في الساعة 20:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجمع عدد من أنصار ترامب خارج منزله في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملوحين بأعلام “ترامب 2024″ واللافتات على سيارات دعماً له.

وفي الموقع كان عددهم قد فاق عدد الصحافيين والمصورين وأطقم التصوير في انتظار رحيل ترامب من نيويورك.

وقالت امرأة لبي بي سي:”نحن هنا فقط حتى يعرف أننا نسانده تماماً كما كان دائماً معنا”.

واتهم ترامب، الذي سيترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، النائب العام لمقاطعة مانهاتن بـ”الملاحقة لأسباب سياسية”.

ويعتبر ترامب أول رئيس أمريكي – حالي أو سابق – يُتهم بجريمة جنائية.

وتحدث جمهوريون آخرون، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، عن دعم ترامب واتهموا أيضاً المدعي العام باستخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

رداً على ذلك، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ:”إن الاتهامات وجهت من قبل مواطنين من نيويورك، ولا يمكن للرئيس السابق ولا الكونغرس التدخل في الإجراءات القانونية لهذه الاتهامات”.