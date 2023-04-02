روسيا وأوكرانيا: مقتل مدون عسكري روسي بارز في تفجير بمسقط رأس فلاديمير بوتين

BBC
By admin

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل المدون العسكري الروسي البارز فلادلين تاتارسكي، جراء انفجار وقع في مقهى بمدينة سانت بطرسبرغ.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في مقهى “ستريت بار” وأدى لإصابة حوالي 16 شخصا.

مواضيع متعلقة

دونالد ترامب: محامي الرئيس الأمريكي السابق يقول إنه…

الدوري الإنجليزي الممتاز: ليستر سيتي يعلن رحيل بريندان…

روسيا وأوكرانيا: “مقتل ستة مدنيين” في غارة…

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا وجرحى في الشارع. ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن الانفجار.

كان المدون البارز فلادلين تاتارسكي، اسمه الحقيقي مكسيم فومين، مؤيدا قويا لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقدم تقريرا من خط المواجهة في أوكرانيا واكتسب شهرة خاصة العام الماضي بعد أن نشر مقطع فيديو تم تصويره داخل الكرملين قال فيه “سنهزم الجميع، وسنقتل الجميع، وسنسلب الجميع إذا اقتضت الضرورة. تماما كما نحب ذلك”.

كان هذا الفيديو أثناء حفل في الكرملين استضافه الرئيس فلاديمير بوتين، وأعلن فيه ضم روسيا لأربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا. وكانت هناك إدانة دولية لإعلان روسيا ضم هذه الأراضي الأوكرانية.

غضب ضد تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ماذا يعني إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية؟

أوكرانيا تتهم أحد زعماء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بموالاة روسيا

ماذا رأى بوتين خلال زيارته لمدينة ماريوبول

كما أن سانت بطرسبرغ، حيث وقع الانفجار، هي مسقط رأس الرئيس بوتين، وهناك بزغ نجمه في الساحة الروسية لأول مرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن الانفجار وقع نتيجة قنبلة كانت مخبأة في تمثال تسلمه تاتارسكي في صندوق كهدية.

قوات الأمن الروسية أغلقت المنطقة قرب المقهى بعد الانفجار

Reuters
قوات الأمن الروسية أغلقت المنطقة قرب المقهى بعد الانفجار

كان المقهى الذي تم استهدافه يوم الأحد مملوكا سابقا لرئيس مرتزقة فاغنر الروسية سيئة السمعة يفغيني بريغوزين، حسبما أفاد موقع Fontanka الإخباري في سانت بطرسبرغ.

ويحظى المدون الروسي القتيل بمتابعة أكثر من 500 ألف شخص على تيليغرام، وانتقد هو وغيره من المدونين العسكريين جوانب من الحملة الروسية في أوكرانيا.

وقالت جماعة تدعى “سايبر فرونت زد”، تطلق على نفسها اسم “القوات الإعلامية الروسية” على تيليغرام، إنها استأجرت المقهى بالكامل في المساء.

وقالت الجماعة في تدوينة على تيليغرام: “وقع هجوم إرهابي. اتخذنا إجراءات أمنية معينة لكنها للأسف لم تكن كافية”.

وجاء في البيان: “تعازينا لكل من عرف المراسل الحربي الممتاز وصديقنا فلادلين تاتارسكي”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
admin84974 posts 0 comments
    مواضيع تهمك

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    إلغاء E3 الحدث السنوي لعرض الألعاب عالمياً في لوس أنجلوس

    الخرف: زوج سيدة الأعمال الراحلة جو ويلسون يطلق حملة مستوحاة…

    ما قصة النصب التذكاري النازي الواقع في مقبرة سويسرية؟

    الاعتداء الجنسي على الأطفال: عدم الإبلاغ عن جرائم الاعتداء…

    الأعاصير الولايات المتحدة: مقتل العشرات والعواصف تضرب…

    1 من 4٬998