روسيا وأوكرانيا: مقتل مدون عسكري روسي بارز في تفجير بمسقط رأس فلاديمير بوتين

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل المدون العسكري الروسي البارز فلادلين تاتارسكي، جراء انفجار وقع في مقهى بمدينة سانت بطرسبرغ.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في مقهى “ستريت بار” وأدى لإصابة حوالي 16 شخصا.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا وجرحى في الشارع. ولم يتضح حتى الآن من المسؤول عن الانفجار.

كان المدون البارز فلادلين تاتارسكي، اسمه الحقيقي مكسيم فومين، مؤيدا قويا لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقدم تقريرا من خط المواجهة في أوكرانيا واكتسب شهرة خاصة العام الماضي بعد أن نشر مقطع فيديو تم تصويره داخل الكرملين قال فيه “سنهزم الجميع، وسنقتل الجميع، وسنسلب الجميع إذا اقتضت الضرورة. تماما كما نحب ذلك”.

كان هذا الفيديو أثناء حفل في الكرملين استضافه الرئيس فلاديمير بوتين، وأعلن فيه ضم روسيا لأربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا. وكانت هناك إدانة دولية لإعلان روسيا ضم هذه الأراضي الأوكرانية.

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كما أن سانت بطرسبرغ، حيث وقع الانفجار، هي مسقط رأس الرئيس بوتين، وهناك بزغ نجمه في الساحة الروسية لأول مرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن الانفجار وقع نتيجة قنبلة كانت مخبأة في تمثال تسلمه تاتارسكي في صندوق كهدية.

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كان المقهى الذي تم استهدافه يوم الأحد مملوكا سابقا لرئيس مرتزقة فاغنر الروسية سيئة السمعة يفغيني بريغوزين، حسبما أفاد موقع Fontanka الإخباري في سانت بطرسبرغ.

ويحظى المدون الروسي القتيل بمتابعة أكثر من 500 ألف شخص على تيليغرام، وانتقد هو وغيره من المدونين العسكريين جوانب من الحملة الروسية في أوكرانيا.

وقالت جماعة تدعى “سايبر فرونت زد”، تطلق على نفسها اسم “القوات الإعلامية الروسية” على تيليغرام، إنها استأجرت المقهى بالكامل في المساء.

وقالت الجماعة في تدوينة على تيليغرام: “وقع هجوم إرهابي. اتخذنا إجراءات أمنية معينة لكنها للأسف لم تكن كافية”.

وجاء في البيان: “تعازينا لكل من عرف المراسل الحربي الممتاز وصديقنا فلادلين تاتارسكي”.