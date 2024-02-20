شرف الدين دعا الى إنصاف العاملين في القطاع العام ووقف الاستنسابية

إقتصاد
By cedar
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إجتمع وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين مع عدد من موظفي الوزارة الذين ناشدوه “التدخل لدى الحكومة والمعنيين لإنصاف العاملين في القطاع العام ووقف الإستنسابية من خلال دفع حوافز لبعض العاملين في القطاع العام وحرمان البعض الآخر، والطلب من الحكومة الإسراع في بت مشروع الحوافز المقترح الذي وعد به العاملون في القطاع العام منذ شهر أيلول 2023 والذي تأجل البت فيه بعد ربطه بتعويضات أخرى، فيما يتم استنباط حلول لبعض الوزارات غب الطلب من دون مراعاة لمبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.

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وأكّد الوزير شرف الدين “أحقية المطالب المرفوعة ووقوفه إلى جانب الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع العام”، كاشفاً انه أرسل كتابا في هذا الصدد إلى رئاسة الحكومة والوزراء للإستفسار عن الزيادات والحوافز الاستنسابية التي يجري الحديث عنها، وطلب إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.

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