إنطلاق الاستعدادات لإقامة المؤتمر اللبناني الدولي الاغترابي الثاني في طرابلس

بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع مدير فرع جامعة بيروت العربية في طرابلس الدكتور هاني الشعراني ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين انطوان منسى، بحضور المستشار مقبل ملك، في الترتيبات المتعلقة بإقامة المؤتمر اللبناني الدولي الاغترابي الثاني لتنمية طرابلس والشمال، يومي 10 و11 أيار المقبل 2024. يتمحور المؤتمر حول أهمية وحيوية الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مهاراتهم بإعتبارهم المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي في مختلف الاختصاصات التي تتلاءم مع حركة الإقتصاد المعاصر لا سيما في مضمار التمويل التكنولوجي والمحاسبة والتسويق والمعلوماتية. وسيقام في صرح جامعة بيروت العربية فرع طرابلس، تأسيساً على النجاحات التي حققها المؤتمر الأول الذي انعقد في أيار من العام الماضي 2023.

وأثنى دبوسي على فكرة المؤتمر “لا سيما أنه يركز على جذب الاستثمارات التي تدعم مشاريع النهوض الوطني من طرابلس الكبرى والإستفادة من قصص النجاح التي يسجلها اللبنانيون في بلدان الإنتشار ونقل تجاربهم للشباب اللبناني لمساعدتهم على تطوير الذات وفتح الآفاق واسعة أمام شراكة إنمائية وإستثمارية على المستويات اللبنانية والعربية والدولية والخروج من دائرة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في المرحلة الراهنة”.