“المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم تمتثل لحاجز وإصابة 3 أشخاص

“المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم تمتثل لحاجز وإصابة 3 أشخاصلبنان By moon 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram “المركزية”: أنباء عن إطلاق نار من قبل الجيش على سيارة لم تمتثل لحاجز تابع له في منطقة النبي عثمان اللبوة وإصابة ثلاثة أشخاص ومعلومات تتحدث عن وفاة أحدهم مواضيع متعلقة قنبلة يدوية قرب “تصوينة” منزل مختار بعلبك أوجه خطر النزوح السوري على الأمن الإنساني اللبناني وكيفية… “لا دخان من دون نار”.. إيهاب مطر: سمعنا عن نواب… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أشخاصأنباءإطلاقالمركزيةتمتثلسيارةلبنانلحاجزوإصابة شارك
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