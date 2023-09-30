“المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم تمتثل لحاجز وإصابة 3 أشخاص

“المركزية”: أنباء عن إطلاق نار من قبل الجيش على سيارة لم تمتثل لحاجز تابع له في منطقة النبي عثمان اللبوة وإصابة ثلاثة أشخاص ومعلومات تتحدث عن وفاة أحدهم