سوري ولبناني.. أقدما على تعـذيــب كلب وربــطه وجــرّه بوحــشيّة بواسطة حبل مربوط بسيارة.. اليكم التفاصيل

لبنان
By moon
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بتاريخ 30-09-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لسيارة نوع “هوندا CRV” لون أبيض يقوم سائقها بجرّ كلب بواسطة حبل مربوط بالسيارة، وذلك في خراج بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.

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على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات قليلة من تحديد هوية المتورّطين بعملية تعذيب الكلب وهما المدعوان:

ا. ح. (من مواليد عام 1950، لبناني) صاحب السيارة
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۳، سوري)
بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدَتَيْ بنت جبيل وتبنين.

بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عملية تعذيب الكلب بهدف التخلّص منه ورميه بعيدًا عن منزل الأول كونه يسبّب له الإزعاج.

أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء على إشارة القضاء، وسيتمّ تسليم الكلب لإحدى الجمعيات.

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