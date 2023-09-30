توقيف مواطنَين في منطقتي جبل البداوي – الضنية وعشاش – زغرتا بجرائم مختلفة

لبنان
By cedar
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 29 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل البداوي – الضنية المواطن (أ.م.) لإقدامه على رمي لغم مضاد للأشخاص أثناء إشكال، وإطلاق النار في المنطقة المذكورة.
وأوقفت دورية أخرى في منطقة عشاش – زغرتا المواطن (ب.ش.) لارتكابه جرم السلب في عدة مناطق لبنانية، وافتعال الإشكالات مع المواطنين، كما ضبطت بحوزته دراجة نارية مسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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