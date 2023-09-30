المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت: بيروت لن تتحول الى بيئة حاضنة لمجتمع المثليين

أعلن “المجلس الثقافي الانمائي لمدينة بيروت”، في بيان، أن “بيروت اليوم قالت بإسم جميع اطيافها كلمتها الفصل، واكدت أن لا مكان فيها للشذوذ، ولن تتحول مناطقها وساحاتها وشوارعها وازقتها ودساكرها الى بيئة حاضنة لمجتمع المثليين، ولا مكان أيضا لداعمي مشروع الترويج للشذوذ في جميع المناطق البيروتية. بيروت جزمت ان لا مكان بين مجتمعها الأهلي للانحلال الاخلاقي أو لهدم الاخلاق والانحلال الاجتماعي. بيروت كانت وستبقى عروبية وطنية، محافظة على الاخلاق الحميدة والقيم الأسرية والمجتمعية، حاضنة لجميع الأديان السماوية، ومثالا للعيش المشترك الواحد بين جميع الأخوة المواطنين اللبنانيين”.

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