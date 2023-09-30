مواجهات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بين مشاركين بمسيرة الحريات وشبان حاولوا منعهم من التقدم

لبنان
By cedar
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت تشهدان مواجهات بين عدد  من المشاركين في ما يسمى “مسيرة الحريات” وشبان على متن دراجات نارية حاولوا منع المشاركين فيها من التقدم رافضين “كل انواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت” بحسب ما أفادوا.

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وكانت مجموعة دعت الى مسيرة “لدعم الحريات” على ان تنطلق اليوم السبت عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع.

وتوجه الشبان الرافضون للمسيرة الى وزير الداخلية لاعطاء الامر بإلغائها فورا “لاننا سنمنعها من سلوك اي طريق في بيروت وسنتصدى للمشاركين فيها”.

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