جمعية الأرض: إخبار برسم المعنيين حول أعمال حفر في نهر ابراهيم

لبنان
By cedar
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 أعلنت “جمعية الأرض- لبنان”، في بيان، أنها تبلغت “شكوى من منطقة أفقا في قضاء جبيل، عن أعمال فتح طرقات وحفر وردم في نهر ابراهيم، المنطقة الحساسة بيئيا وأثريا، والمصنفة كموقع طبيعي محمي من قبل وزارة البيئة، دون رخص”.

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وأشارت الجمعية الى ان فريقا منها “توجه الى الموقع، وتم التأكد من حصول المخالفة تحت حجة استصلاح أرض زراعية”، وختمت: “نضع هذا الإخبار برسم النائب العام البيئي في جبل لبنان، وبرسم وزراء البيئة والزراعة والثقافة والمياه والطاقة للتحرك فورا من أجل إنقاذ هذه المنطقة التاريخية”.

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