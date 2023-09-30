خلال هذه المدّة.. سيصبح النازحون اكثر من اللبنانيين!لبنان By cedro 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram قال الاعلامي سامي كليب لـ”الجديد”: عدد النازحين السوريين سيتفوق على عدد اللبنانيين بعد خمس أو عشر سنوات. مواضيع متعلقة قنبلة يدوية قرب “تصوينة” منزل مختار بعلبك “المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم… أوجه خطر النزوح السوري على الأمن الإنساني اللبناني وكيفية… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اكثراللبنانيينالمدّة..النازحونخلالسيصبحلبنان شارك
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