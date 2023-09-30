خلال هذه المدّة.. سيصبح النازحون اكثر من اللبنانيين!

لبنان
By cedro
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قال الاعلامي سامي كليب لـ”الجديد”: عدد النازحين السوريين سيتفوق على عدد اللبنانيين بعد خمس أو عشر سنوات.

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