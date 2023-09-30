افرادها سوريان ولبناني.. توقيف شبكة احتيال وتزوير تأشيرات وجوازات سفر

افادت مديرية امن الدولة في بيان بانه “توافرت معلومات لمكتب أمن الدّولة في بيروت – الحمراء، عن إقدام مجموعة من الأشخاص على القيام بعمليّات نصب واحتيال، وتزوير تأشيرات دخول وجوازات سفر إقليميّة ودوليّة بهدف تسليمها لأشخاص من التابعيّة السوريّة، وصل عددهم إلى 15 مقابل عائد مادّي.

بعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور، وبالتنسيق بينها وبين مديريّة جبل لبنان الإقليميّة، من إلقاء القبض على أحد أفراد الشبكة، السّوري (م.ع.) الذي تمّ استخدامه بهدف استدراج شريكه السّوريّ (ح.أ.)، وتوقيفه بكمين محكم تحت جسر الدوره.

خلال التحقيق، اعترفا بالجرائم التي نُسبت إليهما، وبأنّهما يعملان لمصلحة اللبنانيّ (ف.ر.)، صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ، فتمّ توقيفه لاحقاً، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وقد اعترف خلال التحقيق معه بإقدامه أيضاً على تأمين شهادات ثانويّة عامّة مزوّرة مقابل مبالغ ماليّة، فأودِعوا جميعاً الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم”.