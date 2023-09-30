افرادها سوريان ولبناني.. توقيف شبكة احتيال وتزوير تأشيرات وجوازات سفر

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

افادت مديرية امن الدولة  في بيان بانه “توافرت معلومات لمكتب أمن الدّولة في بيروت – الحمراء، عن إقدام مجموعة من الأشخاص على القيام بعمليّات نصب واحتيال، وتزوير تأشيرات دخول وجوازات سفر إقليميّة ودوليّة بهدف تسليمها لأشخاص من التابعيّة السوريّة، وصل عددهم إلى 15 مقابل عائد مادّي.

مواضيع متعلقة

قنبلة يدوية قرب “تصوينة” منزل مختار بعلبك

“المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم…

أوجه خطر النزوح السوري على الأمن الإنساني اللبناني وكيفية…

بعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور، وبالتنسيق بينها وبين مديريّة جبل لبنان الإقليميّة، من إلقاء القبض على أحد أفراد الشبكة، السّوري (م.ع.) الذي تمّ استخدامه بهدف استدراج شريكه السّوريّ (ح.أ.)، وتوقيفه بكمين محكم تحت جسر الدوره.

خلال التحقيق، اعترفا بالجرائم التي نُسبت إليهما، وبأنّهما يعملان لمصلحة اللبنانيّ (ف.ر.)، صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ، فتمّ توقيفه لاحقاً، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وقد اعترف خلال التحقيق معه بإقدامه أيضاً على تأمين شهادات ثانويّة عامّة مزوّرة مقابل مبالغ ماليّة، فأودِعوا جميعاً الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedro33653 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

“لا دخان من دون نار”.. إيهاب مطر: سمعنا عن نواب يطلبون الأموال مقابل…

لبنان

علي حسن خليل: لا يهددنا أحد لا “بفدرلة” ولا إدارة ذاتية

لبنان

سوري ولبناني.. أقدما على تعـذيــب كلب وربــطه وجــرّه بوحــشيّة بواسطة حبل مربوط…

لبنان

توقيف مواطنَين في منطقتي جبل البداوي – الضنية وعشاش – زغرتا بجرائم مختلفة

لبنان

المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت: بيروت لن تتحول الى بيئة حاضنة لمجتمع المثليين

لبنان

باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها ووظيفتها الاقتصادية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الأمر لم يعد يُحتمل.. مولوي يعتبر النزوح السوري تهديداً…

بالصور: حريق 4 سيارات في البقيعة

مواجهات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بين مشاركين بمسيرة…

ترتيبات الأونروا لانطلاق العام الدراسي 2023-2024 لطلاب صيدا…

جمعية الأرض: إخبار برسم المعنيين حول أعمال حفر في نهر…

1 من 3٬001