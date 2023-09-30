بالصور: مناورة بحرية بين القوات البحرية والفرقاطة الإيطالية MOROSINI

بالصور: مناورة بحرية بين القوات البحرية والفرقاطة الإيطالية MOROSINIلبنان By cedar 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI مناورة بحرية، وذلك في إطار التعاون العملاني بين الجيشين اللبناني والإيطالي. مواضيع متعلقة قنبلة يدوية قرب “تصوينة” منزل مختار بعلبك “المركزية”: أنباء عن إطلاق نار على سيارة لم… أوجه خطر النزوح السوري على الأمن الإنساني اللبناني وكيفية… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. morosiniالإيطاليةالبحريةالقواتبالصوربحريةلبنانمناورةوالفرقاطة شارك
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