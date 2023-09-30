بالصور: مناورة بحرية بين القوات البحرية والفرقاطة الإيطالية MOROSINI

نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الإيطالية MOROSINI مناورة بحرية، وذلك في إطار التعاون العملاني بين الجيشين اللبناني والإيطالي.

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