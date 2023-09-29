بالفيديو: بلدية الغبيري أعلنت البدء بحملة للكشف على محال وورش السوريين للتثبت من حيازتها التراخيص

أعلنت بلدية الغبيري في بيان، انها “عطفا على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 11/9/2023 المتعلق بموضوع النزوح السوري، وعطفا على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات، باشرت اليوم شرطة بلدية الغبيري إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فورا”.

بلدية الغبيري تُقفِل محال ومؤسسات لغير اللبنانيين pic.twitter.com/1kleaFELIM — Cedar News (@cedar_news) September 29, 2023

وأوضحت أن “هذه الحملة ستستمر يوميا، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع قيادة الآليات من أجانب”.

وكشف رئيس البلدية معن الخليل انه “حرصا على سلامة المواطنين ومنعاً لحصول الفيضانات على الطرقات العامة والتي هي خارج صلاحيات عمل البلدية قانونا، يقوم قسم الأشغال في بلدية الغبيري بتنظيف مجاري الأمطار والصرف الصحي على الطرقات العامة والانفاق وقد تبين وجود كميات كبيرة من الأتربه والاوساخ والتي بأغلبها نتيجة عدم مسؤولية المواطنين الذين يقومون برمي النفايات من نوافذ السيارات والشاحنات التي تقوم بنقل الأتربة والرمول ومواد البناء بطريقة مخالفة للقوانين”.

واشار الى أنه “تم تشكيل فرق طوارئ بدوام كامل للعمل 24 / 24 بدءا من يوم الاحد، تحسبا لبدء هطول الأمطار لضمان التدخل السريع عند اي طارئ”.