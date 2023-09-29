قوى الامن توضح ما حصل من أعمال شغب أمام سفارة أذربيجان.. اليكم التفاصيل

لبنان
By cedro
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صــدر عـن المديريّة العــــامّة لقـــوى الأمـن الدّاخـلي ـ شعبـــــة العلاقات العامّة

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البـلاغ التّالـــــي:

عند الساعة ١7:0٠ من تاريخ 28-9-2023، وبعد أن تجمّع قرابة ١٥٠٠ شخص، من ضمنهم سياسيين ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناغورنو كاراباخ، حصلت أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات ناريّة وحجارة وعصيّ وعبوات زجاجيّة وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.

وبعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاكٌ مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور الى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيّلة للدّموع. وليتكرّر السيناريو ذاته عند السّاعة 18:30 من التاريخ المذكور.

نتج عن أعمال الشّغب إصابة ضابطَين و٢٣ عنصرًا من جرّاء رمي المفرقعات والحجارة.

إن قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تُشكّل اعتداءً على حريّة الآخرين أو تعدٍّ على الأملاك العامّة أو الخاصّة. كما إن المادّة الأولى من القانون رقم 17 – تنظيم قوى الأمن الدّاخلي قد أناطت بهذه المؤسّسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بروح المسؤوليّة.

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