المستقبل ينفي إدعاءات “الأخبار” عن انتخابات “المجلس الشرعي”

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل” التوضيح الآتي:” نشرت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم، تقريراً بعنوان: “انتخابات المجلس الشرعي: دريان يغسل يده من لائحة “المستقبل””.

يهم “تيار المستقبل” نفي إدعاءات “الأخبار” جملةً وتفصيلاً، وتوضيح الآتي:

أولاً: لا لائحة ل”تيار المستقبل” في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

ثانياً: ليس من بين المرشحين على كل اللوائح من لديه صفة تنظيمية في “تيار المستقبل”، إنما شخصيات وأصدقاء وكفاءات بيروتية نعتز بها ولا نميز بينها.

ثالثاً: يؤكد “تيار المستقبل” أن مظلة بيروت تحتضن جميع المرشحين لانتخابات “المجلس الشرعي” من دون استثناء تحت سقف مصلحة بيروت وأهلها.

رابعاً: يشدد “تيار المستقبل” للمرة الألف على أن العلاقة مع دار الفتوى وسيدها تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء”.