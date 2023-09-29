المستقبل ينفي إدعاءات “الأخبار” عن انتخابات “المجلس الشرعي”

لبنان
By cedro
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صدر عن هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل” التوضيح الآتي:” نشرت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم، تقريراً  بعنوان: “انتخابات المجلس الشرعي: دريان يغسل يده من لائحة “المستقبل””.

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يهم “تيار المستقبل” نفي إدعاءات “الأخبار” جملةً وتفصيلاً، وتوضيح الآتي:

أولاً:  لا لائحة ل”تيار المستقبل” في  انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

ثانياً: ليس من بين المرشحين على كل اللوائح من لديه صفة تنظيمية في “تيار المستقبل”، إنما  شخصيات وأصدقاء وكفاءات بيروتية نعتز بها ولا نميز بينها. 

ثالثاً: يؤكد “تيار المستقبل” أن مظلة بيروت تحتضن جميع المرشحين لانتخابات “المجلس الشرعي” من دون استثناء تحت سقف مصلحة بيروت وأهلها.

رابعاً: يشدد “تيار المستقبل” للمرة الألف على أن العلاقة مع دار الفتوى وسيدها تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء”.

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