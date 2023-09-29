ثلاث نساء من صاحبات الأعمال فزن بـ24 ألف يورو في مسابقة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أن المباراة النهائية لمسابقة “المرأة الفرنكوفونية صاحبة الأعمال” تميزت بأداء استثنائي وعروض مشاريع آسرة ولحظات ملهمة ستترك بصماتها على قطاع ريادة الأعمال النسائية في لبنان. وصدر قرار لجنة الحكم خلال حفل أقيم في مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في بيروت، حيث فازت كل من غاييل بو غنام وساندرين عطالله، غاييل الشاعر وكريستيل جميل بالدورة اللبنانية للمسابقة.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن هذه المسابقة التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط وبيريتك بالشراكة مع لوريان لو جور، تشجع منذ أكثر من عقد من الزمن ريادة الأعمال النسائية في لبنان. ولا يزال الشركاء يؤمنون بالطاقات التي تمتلكها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم رغم الصعوبات الملازمة للبيئة اللبنانية وقد أرادوا هذه السنة أيضا دعم امرأة فرنكوفونية صاحبة أعمال من المنطقة، ففازت هبة رفعت الحطاب من مصر بالجائزة الإقليمية وهي بقيمة 6,000 يورو.

وكانت أطلقت الدعوة لتقديم طلبات المشاركة في شهر أيار الماضي. وعلى إثرها، تم استلام نحو خمسين ملفا واختيار 33 مشاركة خضعت لتدريبات عدة. وقد تم تقييم المشاريع المودعة على ضوء معايير تتعلق بالإبداع ودراسة السوق والاستدامة والتكامل في مهارات الفريق من أجل اختيار المؤهلات للمباراة النهائية.

تنافست 6 مشاركات خلال المباراة النهائية:

جينيفر عواد- Ata3allam : يدرس تطبيق Ata3allam اللغة العربية للاولاد الذين تراوح أعمارهم بين الرابعة والثامنة وذلك بطريقة تفاعلية وترفيهية قائمة على التكنولوجيا من خلال أكثر من 400 تمرين و30 فيديو وأغنية أكاديمية، تعليمية ومسلية.

غاييل الشاعر – :Gaio Gaio Cosmetics مجموعة صغيرة من مستحضرات التجميل الشخصية، الحرفية والمصنعة بواسطة مواد أولية مستوردة من فرنسا أو مشتراة في لبنان هي صديقة للبيئة متوسطة السعر.

غاييل بو غنام وساندرين عطالله- :Metle Metlik منصة رقمية توعوية تتضمن دروسا باللغة العربية حول صحة المرأة الإنجابية والجنسية. توفر دروسا مسجلة مسبقا، ندوات عبر الانترنت، مجموعات دعم مرة في الأسبوع (حالات العقم، الإجهاض العفوي…)، بالإضافة إلى غرف الدردشة.

ماري نويل جميل- :Rowine يقضي الهدف الأساسي من Rowine بتحويل خوخ بكفيا إلى ليكور طبيعي مصنع بطريقة تقليدية لدعم الإنتاج المحلي والحفاظ عليه.

آلاء غندور- Ta Mabsouta: “Ta Mabsouta” شركة متخصصة في إنشاء المواد التربوية والعلاجية المعدة للمعلمين ومعالجي النطق باللغة العربية. تسعى إلى سد الفجوة في الموارد التربوية والعلاجية باللغة العربية.

كريستيل جميل- Vietrail: تقدم Vietrail إلى عملائها نوعا جديدا من فن الزجاج الملون. حرصا على الابتكار، يتم تصميم أغراض تذكارية وقطع فنية شخصية للاستجابة إلى الطلب. وتعكس الإبداعات شغفا بالفن وتمسكا بالتراث الثقافي والفني اللبناني.

في العرض النهائي، كان امام كل مشاركة خمس دقائق فقط لتقديم عرض سريع أمام لجنة الحكم ومحاولة إقناعها بمدى أهمية مشروعها واستدامته.

بعد انتهاء العروض، قامت لجنة الحكم المكونة هذه السنة من ماري نويل فتال (مديرة التواصل المؤسساتي والرقمي لدى مجموعة فتال) وكورين قيامة (رئيسة LLWB) والصحافية نانيت زيادة باختيار الفائزات الثلاث.

والجدير بالذكر ان كل من غاييل بو غنام وساندرين عطالله وغاييل الشاعر وكريستيل جميل سيتقاسمن مبلغ 24,000 يورو وسيحصلن على موقع في فسحة العمل المشترك (co-working) في بيريتك وسيستفدن من جلسات تدريب وتوجيه لمدة ستة أشهر.

وأفاد المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو في كلمته الافتتاحية، أن “النجاح الباهر الذي لاقته هذه المسابقة مجددا هذه السنة، رغم استمرار الأزمات وتراكمها والضبابية الكبيرة في الأفق، ورغم الشدائد والتحديات اليومية، يجسد مقاومة للإحباط من قبل المشاركات اللواتي يحاولن جاهدات بناء مستقبل مهني لهن في لبنان”.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي لصحيفة لوريان لو جور فؤاد خوري حلو عن ارتياحه لنتائج هذه المسابقة، ونوه بشكل خاص ب”روح الابتكار والمبادرة الفردية لدى المشاركات، بالإضافة إلى إلمامهن بمختلف مكونات مشروعهن، سواء كانت فنية، إدارية أو مالية”. وقال: “إن هذا خير دليل على الطموح الكبير الذي لا يزال يميز الشعب اللبناني”.



وصرحت نائبة مدير بيريتك، كارلا سابا: “تستجيب هذه المسابقة لضرورة مزدوجة: تعزيز المهارات والقدرات، بالإضافة إلى دور صاحبات الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في لبنان كما وفي البلدان الفرنكوفونية الأخرى الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التي شاركت في هذه المسابقة. لقد أثبتت المشاركات في المسابقة أن بلدنا، الذي نحبه جميعا، سيظل ملاذا للابتكار والفرص”.