السفارة الأميركية في بيروت أعلنت برنامج الشباب لمنح  كينيدي – لوغار للتبادل والدراسة

لبنان
By cedar
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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت برنامج الشباب للعام 2023 لمنح كينيدي – لوغار للتبادل والدراسة (Youth Exchange and Study Program (YES.

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وأوضحت في بيان “أن هذه المنحة تقدّم لطلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما الفرصة لقضاء عام دراسي كاملا في الولايات المتحدة، وأن الطلاب الذين يتم اختيارهم سوف يعيشون مع أسر أميركية تستضيفهم حيث يلتحقون بالمدارس الثانوية الأميركية ويشاركون في أنشطة للتعرف على المجتمع الأميركي وقيمه واكتساب مهارات قيادية والمساعدة في تعريف الأميركيين الى الثقافة اللبنانية. تغطي هذه المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا، والقسط المدرسي والتأمين الصحي والسكن ومصروفًا شهريًا لتغطية النفقات المختلفة”. 
  
أضاف البيان :”منذ بداية البرنامج في العام 2003 وحتى يومنا هذا، أمضى أكثر من 665 طالبا وطالبة من لبنان سنة أكاديمية في منازل العائلات الأميركية، ودرسوا في مدارس ثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
 على الطالب الذي يرغب بالتقدم بطلب للاشتراك في هذا البرنامج التمتع بالمؤهلات التالية: 
 –  أن يكون في صف البريفيه أو الأول ثانوي بحسب منهج البكالوريا اللبنانية، أو في الصف التاسع أو العاشر بحسب منهج المدرسة الثانوية (High School) .
–   أن يكون تاريخ ولادته بين 15 آب 2007 و15 آب 2009. 
–    أن يكون لبنانياً او فلسطينيا مقيماً في لبنان .
–    ألا يكون مواطنا أميركيا أو من حاملي الإقامة الدائمة (  غرين كارد green card). 
–    أن يتمتع بالنضج والشخصية الجيدة والجدارة العلمية والمرونة والقدرة على التأقلم.
–    أن يكون معدله العام “B” او 20/12 على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وأن لا يكون لديه علامات راسبة. 
–  أن يكون مستوى لغته الإنكليزية بمعدل “B” او 20/12 على الأقل في مواد اللغة الإنكليزية خلال السنوات الثلاث الاخيرة. 
–   أن يلتزم دوامًا كاملًا، ويحافظ على معدل “C” على الأقل في منهج ال High School الأميركي. 
–   أن يبدي الرغبة في المشاركة في الحياة اليومية للعائلة المضيفة. 
–   ألَّا يكون قد درس سابقا في إحدى مدارس الولايات المتحدة الأميركية، سواء لفصل واحد أو لسنة دراسية كاملة. 
  

يقدم هذا البرنامج الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويشجع مشاركتهم طالما يستوفون شروط الجدارة المذكورة أعلاه.   للتقدم بطلب لهذا البرنامج، على المرشحين المهتمين التقدم بالطلب الكترونيا على العنوان التالي: 
 
https://lb.usembassy.gov/kennedy-lugar-youth-exchange-and-study-yes-program-in-lebanon/ 
 
 كما يمكن للمرشحين التقدم بطلب على العنوان الالكتروني للأمديست: 
https://www.amideast.org/lebanon/find-a-scholarship/high-school-and-younger/yes-program-for-lebanon 
 وذكرت أن الموعد الاخير للتقدم بالطلبات 17 تشرين الثاني 2023 .

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